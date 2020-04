A suposta morte por covid-19 ocorrida esta semana em Lagoa da Prata foi descartada por exames médicos na terça-feira (7). Segundo o secretário Municipal de Saúde, Geraldo de Almeida, o resultado do teste do paciente foi negativo.

O secretário explicou em entrevista coletiva na tarde de segunda que o protocolo médico do Ministério da Saúde determinou que se elencasse a possiblidade nos casos de vítimas com sintomas respiratórios, quadro clínico apresentado pelo paciente em questão.

“Nós tínhamos no município um óbito em investigação, como suspeito. A família optou por fazer o exame na rede privada, o resultado saiu em 48 horas e veio negativo. Portanto esse óbito suspeito agora passa a ser descartado, uma vez que o resultado do exame é negativo e o óbito não foi por Covid e sim por outras doenças que o paciente já tinha”, declarou o secretário.

O decreto municipal de restrição ao funcionamento do comércio local foi reeditado com as mesmas medidas dos anteriores até o dia 13 de abril.