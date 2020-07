Quatro dos 12 respiradores mecânicos recebidos recentemente pela administração municipal de Formiga foram repassados para a Santa Casa de Formiga nesta terça-feira (28).

O prefeito Eugênio Vilela esteve presente no momento da entrega dos equipamentos enviados pelo do Ministério da Saúde, por meio da deputada Greyce Elias. “Eu tenho certeza que esses respiradores serão muito bem utilizados, pela alta qualidade da equipe que nós temos aqui na Santa Casa”, disse o chefe do Executivo.

– Foto: Divulgação Decom

Além do chefe do Executivo, estavam presentes o superintendente da unidade hospitalar Marcos Antônio Caetano, o diretor técnico do Hospital, Yuri Amorim e a gestora Myrian Coelho. Eles explicaram como serão utilizados os equipamentos neste momento de pandemia do novo coronavírus.

“(…) Como gestora de saúde eu nunca tinha visto isso acontecer, chegar ao município doze respiradores. Isso é sinal que ele (o prefeito) tem competência política para resolver essas questões e nós da Santa Casa ganhamos com isso, porque quatro respiradores novos, de última geração chegando, nesse momento de enfrentamento à Covid, e futuramente para nossa ampliação de leitos de CTI é muito bem-vindo e nós estamos muito felizes com essa disponibilidade desses equipamentos”, disse a gestora.