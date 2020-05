Da Redação

O portal Últimas Notícias divulgou na manhã de quarta-feira (6), a reivindicação de proprietários e profissionais de academias de musculação, dança e artes marciais de Formiga, que buscavam junto ao Executivo que fosse revista a decisão, tomada por meio de decreto, que permite apenas atendimento individualizado nesse setor.

Como divulgado, na manhã desta quinta-feira (7), o prefeito de Formiga Eugênio Vilela, recebeu no Gabinete, representantes do segmento de academias da cidade e ouviu as demandas do setor.

Após o encontro, a administração municipal divulgou informação de que tudo permanecerá como está: “O município entende as dificuldades desses profissionais, mas justamente no dia da reunião foram confirmados novos casos de Covid-19 em Formiga. Diante dessa situação, a Administração Municipal mantém as determinações do Decreto 8.210, em que só é permitido o atendimento de um aluno por vez nos estabelecimentos (academias) durante 50 minutos. Outros dez minutos devem ser destinados à higienização dos equipamentos antes da entrada do próximo aluno”. diz a nota.