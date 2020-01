Na tarde desta sexta-feira (3), o prefeito Eugênio Vilela recebeu em seu Gabinete os responsáveis pelas secretarias de Obras e Trânsito e Gestão Ambiental para que as ações referentes às pastas fossem alinhadas.

Durante a reunião foram discutidas e definidas as principais atividades que serão desenvolvidas a longo deste ano. O secretário de Obras, Fábio de Castro Rezende, participou do encontro acompanhado do engenheiro civil Júlio César Eustáquio.

Representando a secretaria de Gestão Ambiental, compareceram o titular da pasta, Leyser Rodrigues Oliveira, e os engenheiros ambientais Felipe Basílio e Paulo Ricardo Frade.

Confira a relação das principais ações:

_ SECRETARIA DE OBRAS

• Reforma da Rodoviária.

• Finalização e inauguração da nova sede do CAPS, da UBS Novo Horizonte e UBS Nossa Senhora de Lourdes.

• Finalização e inauguração da Creche no Bairro Geraldo Veloso.

• Finalização e inauguração da reforma do Mirante do Cristo.

• Início da obra da UBS Engenho de Serra.

• Continuidade das obras nas calçadas margens Rio Formiga e Mata Cavalo

• Início da reforma das calçadas da margem direita do Rio Formiga.

• Pavimentação de ruas nos bairros Andorinhas, Planalto, Maringá, Mangabeiras e região, São Sebastião, São Luiz, Cristo, Balbino Ribeiro, São Cristóvão, Lajinha e região do Ouro Verde.

• Aquisição de 6 mil toneladas para serviços de tapa-buracos e recapeamento.

• Instalação de novos abrigos em pontos de ônibus

• Iluminação do canteiro central da Avenida Vereador José Higino

• Cobertura da quadra do Bairro Água Vermelha

• Manutenção das estradas rurais

• Reforma do Centro Comunitário de Baiões

• Retomada das obras da ETE e dos interceptores de coleta de esgoto.

_ SECRETARIA DE GESTÃO AMBIENTAL

• Licitação para limpeza da Lagoa do Josino.

• Revitalização do Rio Formiga com retirada do mato e plantio de grama e flores.

• Aquisição de um castramóvel para castrações de cães e gatos nos bairros e na zona rural.

• Melhorias nas instalações do Codevida.

• Serviços contínuos de capina nos bairros.

• Início da operação da vassoura de fogo, um método ecologicamente correto para retirada do mato que cresce junto ao meio-fio das ruas.

• Instalação de novas lixeiras em praças.

• Retomada dos serviços de recolhimento e guarda de animais de grande porte soltos em vias públicas.

• Planejamento para início da obra da quarta célula do aterro sanitário.

• Substituição de árvores em estado de queda iminente por novas espécies