O prefeito de Formiga, Eugênio Vilela recebeu na manhã desta sexta-feira (27), representantes de entidades e instituições para uma reunião no Gabinete.

Durante o encontro foram estudadas medidas para minimizar os impactos negativos na economia formiguense, por ocasião da pandemia do novo coronavírus.

As primeiras ações analisadas visam o bem-estar da população e a prevenção da proliferação da Covid-19 no município, levando em consideração os decretos estaduais e federais.

A reunião contou com a participação de representantes do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Confecção de Formiga; Sindicato dos Empregados do Comércio Atacadista e Varejista de Formiga; Sindicatos dos Trabalhadores Municipais de Formiga e servidores do Executivo.