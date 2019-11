Na manhã desta sexta-feira (22), o prefeito de Formiga, Eugênio Vilela e a Santa Casa de Caridade, representada pela gestora executiva da entidade, Myriam Coelho, assinaram o Contrato de Prestação de Serviços 087/2019 que autoriza a realização de até 800 cirurgias eletivas.

O contrato com validade de 12 meses prevê procedimentos cirúrgicos nas especialidades de ginecologia; ortopedia; otorrinolaringologia; urologia; vascular e geral. Também poderão ser realizadas até duas mil consultas médicas em atenção especializada.

De acordo com o chefe do Executivo, a expectativa é de zerar a fila de espera em até seis meses. “Este procedimento não foi realizado anteriormente devido à grave crise financeira que afetou os municípios mineiros. Neste momento a atual gestão tem condições de cumprir este compromisso com os cidadãos”, destacou Eugênio.

Estiveram presentes ainda no momento da assinatura, o secretário de Saúde, Leandro Pimentel e o superintendente administrativo do hospital, Marcos Caetano.