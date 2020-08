A Prefeitura de Formiga realizou, na manhã desta segunda-feira (24), uma reunião com a presença de profissionais do setor de transporte escolar.

Durante o encontro, que foi solicitado pelo vice-prefeito Cid Corrêa, foram tratados assuntos referentes à atuação destes servidores que são ligados à Secretaria Municipal de Educação e Esportes.

Com a paralisação das aulas presenciais, devido à pandemia do novo coronavírus, a atividade de transporte de alunos não tem sido feita.

No entanto, atento à situação dos profissionais, o chefe do Executivo já assinou 19 novos contratos e outros 24 estão aguardando a finalização do processo licitatório, na modalidade “pregão eletrônico”.