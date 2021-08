A Administração Municipal divulga, nesta quarta-feira (25), a homologação do Processe Seletivo Simplificado para provimento de funções temporárias e formação de cadastro reserva do cargo de bioquímico.

Confira a lista dos candidatos classificados e a retificação do gabarito oficial no link, ou no site da prefeitura.

Fonte: Prefeitura de Formiga