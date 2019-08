A Prefeitura de Formiga encaminhou para a Câmara Municipal dois projetos de lei que propõem a abertura de crédito especial no orçamento vigente para a aquisição de uma ambulância e uma mesa ginecológica elétrica.

De acordo com a Prefeitura, os recursos têm origem em um repasse realizado pelo Ministério da Saúde, por meio do Fundo Nacional, ao Fundo Municipal de Saúde.

Conforme os projetos, a ambulância que será adquirida é do tipo “A – Simples Remoção, Furgoneta” e o valor é de R$85 mil. Já a mesa ginecológica elétrica (maca ginecológica) tem o valor de R$13.500.

Os projetos de lei autorizam o município a incluir no Plano Plurianual dentro do programa “Modernização Administrava”, a ação “Aquisição de veículo para Transporte Sanitário” e dentro do programa “Saúde da Família”, a ação “Aquisição de Equipamentos para o PSF”. Desta maneira, o Executivo formiguense aguarda parecer favorável por parte da Casa Legislativa.