O protocolo seguido pela operação compreende diferentes agências militares, que trabalham em conjunto. A Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC), por intermédio do Centro de Operações de Produtos Controlados (Copcon), ambos órgãos vinculados às Forças Armadas, faz o mapeamento das entidades suspeitas. Já o operacional é de responsabilidade de agências governamentais, nos níveis municipal, estadual e federal. “O papel do Exército é fiscalizar todos os que têm o certificado de registro – documento necessário para que a pessoa física ou jurídica possa exercer qualquer tipo de atividade com produto controlado, inclusive os explosivos. Se encontrar alguma irregularidade, avisamos ao órgão responsável. É uma operação de interagências”, afirma o capitão Moraes, vinculado à seção de relações institucionais da DFPC.Além de explosivos, a Rastilho IV compreende diferentes materiais classificados como “produtos controlados”. A lista inclui armas de fogo, acessórios, armamento químico, detonadores e vários tipos de compostos químicos e itens militares. A regulamentação segue as diretrizes do Decreto 3.665/2000, editado durante o governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso.

Segundo o Exército, a Operação Rastilho IV abrange todas as 12 regiões militares e mira 750 entidades espalhadas pelo país. O esforço movimenta cerca de mil profissionais, segundo as Forças Armadas. Ações semelhantes ocorrem desde 2015.

De acordo com a 4ª Região Militar, responsável por todo o estado de Minas Gerais, com exceção do Triângulo Mineiro, uma nova operação está planejada para hoje. O local, entretanto, é sigiloso, de acordo com o protocolo interno adotado pela instituição, para impedir que possíveis agentes irregulares se antecipem à ação dos militares.

CAIXAS ELETRÔNICOS Esses explosivos têm sido usados por diferentes quadrilhas para explodir caixas eletrônicos em Minas Gerais. Somente em março, o Estado de Minas noticiou ataques contra oito agências bancárias, espalhadas por diferentes regiões do estado. No total, foram quatro explosões no Sul, duas no Centro-Oeste, uma no Médio Jequitinhonha e outra no Triângulo Mineiro.

Com intuito de coibir crimes deste tipo, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) desencadeou a Operação Blindado, no dia 17, nas cidades de Montes Claros, Bocaiuva, Francisco Sá e Janaúba. Na ocasião, foram cumpridos 67 mandados judiciais contra suspeitos. Em 2017, ocorreram em média 13 ataques a bancos mês no estado.

Em um dos últimos ataques de 2017, moradores de Pompéu, no Centro-Oeste de Minas Gerais, viveram uma terça-feira de pânico. Criminosos fortemente armados invadiram a cidade na madrugada de 5 de dezembro, atacaram um banco, atiraram contra o quartel da PM e mataram um policial, um morador e feriram outro militar.