A fronteira terrestre entre Brasil e Paraguai, nas vizinhas Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, agora está com mais um obstáculo para restringir a circulação de pessoas entre os dois países. O Exército paraguaio colocou arame farpado nas barreiras feitas semana passada por moradores com pneus e tambores plásticos.

O arame integra mais uma ação de fechamento das fronteiras do Paraguai, determinada pelo governo daquele país no dia 15 de março. O Brasil também mandou fechar as ligações com outros países. Tudo para evitar a proliferação do coronavírus.

Na tarde de quarta-feira (25), além de parar veículos e pedestres que tentavam cruzar a fronteira, o Exército paraguaio ‘desinfetava’ carros e motos autorizados a passar de um país para o outro.

No final da semana passada, paraguaios cavaram valas na fronteira com o município sul-mato-grossense de Paranhos. O Paraguai está com 41 casos de covid-19 e três mortes.