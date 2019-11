Carol Castro enlouqueceu seus seguidores ao compartilhar uma foto sensual vestindo uma lingerie na noite do último domingo (10).













































Carol Castro, que apareceu de lingerie preta e salto alto, brinco na legenda da foto:”Pensando aqui… que amanhã já é segunda… poxa vida!”.

A atriz recebeu muitos elogios de seus seguidores, mas um que chamou a atenção foi o de seu namorado , Bruno Cabrerizo, que brincou com a morena.

“Look despojado com axilas cobertas propositalmente mas com as pernas cintilantes trabalhadas no óleo de coco e torneadas ao som de muito forró (odeio forró) e rock and roll a mostra… Nota 8,5”, escreveu Bruno.





Carol Castro e Bruno começaram a namorar durante as gravações de “Órfãos da Terra”, que terminou em setembro.