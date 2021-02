O Projeto Horta Urbana, desenvolvido pelo Banco de Alimentos de Formiga além da produção de alimentos saudáveis, sem uso de agrotóxicos, proporciona aos estagiários do curso de engenharia agronômica do Unifor-MG a oportunidade de praticar os conhecimentos adquiridos no curso e também apresenta novas perspectivas no mercado de trabalho.

Na parceria com a Gecal Agronegócios e o Unifor-MG, os estagiários irão conduzir experimentos com fertilizantes produzidos pela empresa no plantio de tomates (na horta do Patronato),e milho e folhosas (na Fazenda Laboratório do Unifor-MG).

Durante reunião, o agrônomo Maninho, que é consultor da Gecal, apresentou o projeto à equipe de estagiários, aos professores Dênio Oliveira e Adriano Alves, do Unifor-MG e ao gerente do Patronato São Luiz, Victor Pedroso.

Os estagiários acompanhados pelo diretor de Segurança Alimentar da Prefeitura de Formiga, Anuar Teodoro fizeram uma visita à sede da Gecal em Pains, onde foram recebidos pelos colaboradores Alanys e Márcio do setor comercial e pelo gerente de RH Cleuton.