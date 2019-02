Um acidente foi registrado na tarde desta sexta-feira (15) em uma residência, na rua Bonfim, bairro Jardim Europa, em Itaguara.

O Samu foi acionado e, de acordo com a equipe, um botijão de gás explodiu e cinco pessoas ficaram feridas, dentre elas, dois homens em estado grave seriam transferidos para o hospital João XXIII.

Ao chegar no local, o Samu foi informado que todas as vítimas haviam sido encaminhadas para o hospital por ambulâncias do município.