No início da tarde desta quarta-feira (9), uma explosão foi registrada em uma fábrica de fogos de artifício na zona rural de Japaraíba. De acordo com as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, uma pessoa ficou ferida.

Conforme informado pelo Corpo de Bombeiros de Formiga, que fica a 45 km de Japaraíba, a princípio, a única pessoa ferida na explosão é um homem que teria sido socorrido consciente por uma ambulância municipal. A idade da vítima não foi informada.

O trabalhador teve cerca de 60% do corpo queimado e foi levado para a Sala Vermelha do Hospital São Carlos em Lagoa da Prata.

Em seguida, o homem foi transferido de helicóptero para o Hospital João XXIII em Belo Horizonte.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a explosão foi no setor de fabricação de pólvoras e quatro pavilhões foram atingidos, sendo que três ficaram totalmente destruídos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que também recebeu um chamado para essa ocorrência com a informação do solicitante de que haviam várias vítimas e encaminhou três equipes para Japaraíba, mas as viaturas voltaram para a base da unidade quando souberam que a única vítima ferida já havia sido socorrida.