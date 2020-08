Um homem, que não teve a idade informada, ficou ferido na manhã deste sábado (1), após a explosão em uma fábrica, na rua José Maria Resende, Bairro Santa Eugênia, em Lagoa da Prata.

A equipe do Samu foi acionada e, no local, socorreu a vítima que estava consciente, apresentando queimadura no rosto e múltiplas fraturas no braço direito.

O homem recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado e encaminhado para a UPA da cidade.

As causas da explosão não foram informadas.