Uma lancha explodiu no Lago Azul, na cidade de Fama, no Sul de Minas Gerais, no início da tarde deste sábado (5), deixando oito pessoas feridas. Conforme relato das vítimas ao Corpo de Bombeiros, a embarcação estava atracada no píer e, ao dar a partida, surgiu uma labareda por debaixo do motor.

As chamas atingiram todos os oito passageiros, mas não se propagaram, sendo acionadas pelo gatilho da ignição. Não há detalhes sobre o que poderia ter causado o problema.

Dos oito feridos, quatro procuraram atendimento médico por conta própria, dois foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros e outros dois pelo Samu.

As vítimas foram levadas ao Hospital Universitário Alzira Veloso, em Lavras, com queimaduras de 2º grau.