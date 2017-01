A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima, nesta quinta-feira (5), informando que havia uma caminhonete abandonada em uma plantação de eucalipto no Povoado de Serra dos Lopes, em Itapecerica.

Os militares localizaram o veículo Fiat Strada Adventure, com placa de Arcos. Foi constatado no sistema que havia uma queixa de roubo/furto do veículo.

Dentro do carro foi encontrado um explosivo no banco de trás e outros objetos. A equipe do Bope de Belo Horizonte foi acionada e compareceu no local para remover o artefato.

O veículo foi apreendido e removido para o pátio credenciado.