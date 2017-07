Da Redação

A 34ª Expo Arcos foi cancelada na tarde dessa quinta-feira (13), após vistoria do Corpo de Bombeiros de Formiga. Segundo o tenente Cunha do Cobom, a interdição se deu devido à apresentação fora do prazo do projeto de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

A vistoria ocorreu após uma denúncia na noite de terça-feira (12). Segundo o tenente, os bombeiros estiveram no parque e só não interditaram na noite de terça, temendo uma revolta, visto que um grande público estava presente no local.

Segundo Cunha, o Parque de Exposições Plácido Ribeiro Vaz tem a liberação de funcionamento, apenas com as estruturas físicas existentes. O projeto de AVCB da estrutura montada para a festa foi apresentado ao Cobom no dia 30 de junho, 10 dias úteis fora do prazo. Com isso, foi informado aos responsáveis que a festa estava irregular e, portanto, não poderia ser realizada.

A Polícia Militar registrou um Boletim de Ocorrências, na tarde de terça-feira. Além disso, o comandante da 241ª Cia. da PM, tenente Bittencourt se reuniu com os proprietários de barracas que trabalhariam durante a festa e que estavam preocupados e exaltados devido aos prejuízos que terão.

A Prefeitura de Arcos emitiu nota de esclarecimento sobre o cancelamento:

“A respeito do cancelamento da festa de exposições de Arcos, a Prefeitura Municipal vem por meio desta nota, esclarecer que não possui nenhum vínculo com a festa. A ExpoArcos é de total responsabilidade do Sindicato Rural. As festividades relacionadas ao aniversário de 79 anos de Arcos serão realizadas normalmente e o Governo Municipal reforça o convite para que toda a população participe. Aguardamos a sua presença!”