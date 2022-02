A Força Aérea Brasileira (FAB) lança as Instruções Específicas para o Exame de Admissão ao Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica para ingresso em janeiro de 2023. As inscrições começam no dia 14 de fevereiro de 2022 e terminam às 15:00 horas do dia 14 de março de 2022. Para se inscrever basta acessar o site ingresso.eear.aer.mil.br. A taxa de inscrição é de R$ 80,00 (oitenta reais).

As vagas serão destinadas a candidatos de ambos os sexos, que atendam às condições e às normas estabelecidas nas Instruções Específicas do Exame. Para serem habilitados à matrícula na primeira turma do Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica (CFS 1/2023), o candidato não deve possuir menos de 17 nem completar 25 anos de idade, até 31 de dezembro de 2023 e ter concluído, até a data da Concentração Final do Exame, o Ensino Médio do Sistema Nacional de Ensino.

O processo seletivo é composto de Provas Escritas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática e Física, Inspeção de Saúde, Exame de Aptidão Psicológica, Teste de Avaliação do Condicionamento Físico, Procedimento de Heteroidentificação Complementar e Validação Documental.

As provas escritas ocorrerão no dia cinco de junho de 2022. Os aprovados em todas as etapas deste processo seletivo e selecionados pela Junta Especial de Avaliação (JEA), deverão se apresentar na Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), em Guaratinguetá-SP, no dia 08/01/2023, para habilitação à matrícula no Curso que terá duração de dois anos. Após a conclusão do Curso com aproveitamento, o aluno será promovido à graduação de Terceiro-Sargento e será distribuído e classificado em uma das Organizações Militares do Comando da Aeronáutica, localizadas em todo o território nacional, de acordo com a necessidade da Administração.