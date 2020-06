O técnico Jorge Sampaoli vem implementando seu estilo de jogo no Atlético. E com o argentino o torcedor pode esperar muitas mudanças. Uma delas pode ser a utilização do lateral-esquerdo Fábio Santos na zaga.

Em entrevista à TV Galo, o jogador revelou a possibilidade de atuar como zagueiro quando o treinador escalar o time no esquema 3-5-2.

“A gente já pensou nisso e é uma opção sim. Ele gosta, principalmente na saída de bola, de sair com três zagueiros. Mas não com três zagueiros o tempo todo. Ele fazia bastante isso no Santos, utilizando um jogador um pouco mais defensivo do lado do campo. Já joguei dessa maneira algumas vezes na minha carreira e é uma possibilidade que pode acontecer nesta temporada”, disse.

Por onde passou, Sampaoli já improvisou laterais e volantes na zaga. Essa é a mesma visão de jogo de Pep Guardiola. Ambos acreditam que os defensores devem ter uma técnica apurada para iniciar as jogadas com a bola no chão, trabalhando as ações desde a defesa até chegar ao ataque.



Para o setor defensivo, o Atlético acertou a contratação por empréstimo do zagueiro Bueno, ex-Kashima Antlers. O clube ainda sonha com a chegada do paraguaio Junior Alonso, do Lille, da França.