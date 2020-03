Entre diversas medidas de enfrentamento ao coronavírus, o prefeito de Nova Serrana, Euzébio Rodrigues Lago, declarou situação de emergência no município e decretou a paralisação das atividades das indústrias por 15 dias a partir desta terça-feira (24).

O decreto 25/2020 estabelece ainda que os alvarás estão suspensos e prevê multa de 100 UFP/NS por descumprimento. Desde a semana passada, algumas fábricas já vinham interrompendo as atividades. Segundo o presidente do Sindinova, Ronaldo Lacerda, a orientação é que as empresas deem férias coletivas a seus funcionários.

“Nós já havíamos previsto que isto poderia acontecer, porque o estado todo está decretando estas paralisações. Havíamos feito um aditivo na Convenção Coletiva de Trabalho, permitindo que as férias coletivas fossem dadas, sem um comunicado de 15 ou 20 dias, conforme diz a legislação. Então, nós aconselhamos todas as empresas a aderirem às férias coletivas por duas semanas para os seus funcionários”, afirma Lacerda.

Ainda, de acordo com Ronaldo, a medida também é necessária para resguardar a saúde de todos e evitar a proliferação do Coronavírus na cidade.