O que também não tem trazido ao município um “ar de limpeza”, são as estruturas de brinquedos infláveis deixadas literalmente jogadas em vários pontos da praça do Terminal Rodoviário durante vários dias da semana.

Além de formar poças que podem se transformar em criadouros do mosquito da dengue, os materiais também não cooperam para a manutenção da limpeza e organização do espaço público, que, por sinal, também não mereceu o serviço de capina há meses.