O Facebook anunciou nesta terça-feira (19) um novo recurso de privacidade que usa inteligência artificial para preservar suas imagens na rede social. A empresa agora vai poder te avisar quando alguém postar uma foto sua, mesmo que você não tenha sido marcado nela.

Atualmente, o sistema de inteligência artificial e reconhecimento de imagem do Facebook é usado apenas para sugerir marcações: a rede social pode identificar, numa foto que você postou, o rosto de um amigo que você talvez queira marcar.

Agora, o Facebook vai usar essa tecnologia para detectar automaticamente quando o seu rosto aparecer na foto postada por outra pessoa, mesmo que ela não tenha te marcado na imagem. Assim, você poderá escolher entre marcar seu nome na imagem, deixá-la sem marcação ou enviar uma mensagem para a pessoa que postou.

O alerta serve apenas para fotos das quais você seja uma potencial audiência. Ou seja, se a foto for postada em privado e você não pode vê-la, então você não será avisado. Em breve, a mesma tecnologia será usada para descobrir se alguém usou uma imagem do seu rosto como foto de perfil.

O sistema não é perfeito, o que significa que, por vezes, é possível que um usuário seja alertado sobre uma foto em que ele não aparece. Nesses momentos, será possível avisar ao Facebook de que o seu rosto não aparece naquela imagem.

Será possível, dentro das configurações da rede social, impedir que o reconhecimento facial do Facebook funcione com seu rosto. Em breve, a mesma tecnologia será usada também para ajudar pessoas com deficiência visual, descrevendo em áudio as pessoas que aparecem em fotos destacadas no feed de notícias do usuário.

