O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou, na manhã deste domingo (10), a prisão temporária dos delatores e executivos da J&F Joesley Batista e Ricardo Saud. Na sexta-feira (8), o procurador geral da República, Rodrigo Janot, havia solicitado um pedido de prisão dos dois por conta das novas gravações em que eles aparecem levando novos detalhes sobre o acordo de delação premiada antes feito com a Procuradoria Geral da República (PGR).

Janot também havia solicitado a prisão do ex-procurador da República Marcello Miller, mas Fachin, neste caso, não autorizou a prisão. Miller é citado nos áudios como um grande articulador do acordo de colaboração dos executivos da J&F. Auxiliares de Janot que avaliam que ele atuou junto à JBS com uso de informações privilegiadas que possui por ser ter integrado a equipe de Janot e pode ter incorrido no crime de obstrução de justiça e exploração de prestígio.

Em conversa entregue pela própria defesa da JBS, Saud e Joesley conversam sobre a suposta interferência de Miller para ajudar nas tratativas de delação premiada. O ex-procurador ainda fazia parte do Ministério Público quando começou a conversar com os executivos, no final de fevereiro. Ele foi exonerado da instituição apenas em abril.