A obra na rua Pratápolis no bairro Bom Pastor, em Divinópolis, continua chamando atenção dos moradores. A sinalização estratigráfica feita por cima do buraco foi apagada nessa quinta-feira (14), mas o buraco sobre o qual a pintura foi feita continua aberto.

A Usina de Projetos, setor de obras da Prefeitura de Divinópolis, declarou que o reparo no pavimento, assim como a sinalização, é de responsabilidade de uma empresa contratada para execução desse tipo de serviço, mas a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Settrans) informou que agentes estiveram no local na manhã desta quinta-feira para averiguar as condições de segurança no local.

Conforme relato de populares, a pintura da sinalização horizontal sobre o buraco teria sido executada há pelo menos duas semanas, mas o assunto ganhou repercussão nas redes sociais em Divinópolis nesta quarta-feira (13).

A rua Pratápolis é utilizada para aulas de direção e exames para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A Prefeitura lamentou em nota que a empresa contratada tenha feito a pintura sem a correção do pavimento e informou que prestadora foi notificada para suspender o trabalho de sinalização na região. Segundo o Executivo, antes da sinalização, a empresa precisa realizar algumas outras obras que estão previstas em contrato.