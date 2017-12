O que deveria ser um simples serviço de recuperação da sinalização horizontal em uma rua de Divinópolis virou motivo de revolta entre os moradores da cidade. Na rua Pratápolis, no bairro Bom Pastor, a pintura de uma faixa dupla contínua – que divide a via em dois fluxos opostos e não permite ultrapassagens – foi feita sobre um buraco que se formou no meio do caminho. Até a noite dessa quarta-feira (13), segundo moradores, a abertura ainda não havia sido tapada pela Prefeitura.

“Quando achamos que não dá para piorar mais, eles se superam. É pra rir ou chorar? Buraco é pra tapar prefeito, não sinalizar”, comentou no Facebook uma das moradoras de Divinópolis, que compartilhou diversas fotos do buraco nas redes sociais.

Em nota, a Prefeitura de Divinópolis atribuiu o erro à empresa responsável pelo serviço e disse que “está cobrando uma explicação pública para tal procedimento”. O comunicado afirma ainda que a pintura é “uma afronta ao que vem sendo realizado pela administração municipal na contenção de gastos”.

A “Empresar”, companhia citada pela Prefeitura na nota, não foi encontrada para se posicionar sobre o caso. Segundo a Prefeitura, a empresa foi notificada neste mês para que suspendesse o trabalho de pintura nas vias da cidade até que fosse concluída a obra de um aterro – previsto no mesmo contrato.

“A prefeitura também reafirma que, diante da suspensão anterior do contrato, o procedimento não será contabilizado nos custos da obra”, encerra, na nota, a administração municipal.

De acordo com moradores do bairro Bom Pastor, a rua Pratápolis é utilizada, inclusive, para aulas práticas de direção e exames para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

