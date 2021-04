A faixa etária dos jovens entre 20 e 29 anos é a que teve o maior aumento das mortes por Covid-19 entre as duas primeiras semanas do mês, de acordo com o Boletim do Observatório Fiocruz Covid-19, divulgado nesta sexta-feira (23). A análise compara a semana epidemiológica 14 (período entre 4 a 10 de abril) com a semana 15 (11 a 17 de abril).

“A análise aponta que a faixa etária dos mais jovens, de 20 a 29 anos, foi a que registrou maior aumento no número de mortes por Covid: 1.081%”, aponta a Fiocruz. Nas idades de 40 a 49 anos houve o maior crescimento do número de casos, com alta de 1.173%.

Crescimento ao longo do ano

Considerando todas as faixas etárias ao longo do ano, desde a semana epidemiológica 1 (03/1 a 09/1) até a semana 15, o aumento global foi de 642,80% para os casos de Covid e 429,47% para as mortes.