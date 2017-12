A administração municipal de Formiga está implementando no Centro da cidade um projeto para organização do trânsito.

Uma das iniciativas é a construção de faixas de pedestre elevadas no cruzamento das ruas Barão de Piumhi e Pio XII. A obra será feita na quinta e sexta-feira da próxima semana (14 e 15), com a Pio XII tendo o trânsito de veículos fechado no dia 14 e a Barão de Piumhi operando em apenas uma faixa no dia 15.

A adequação dos locais já está sendo feita, com os alargamentos das calçadas para a construção das faixas. O objetivo da Secretaria de Obras e Trânsito com essa obra é aumentar a segurança e a acessibilidade, além de dar maior fluidez ao tráfego.

Outra mudança prevista no projeto de organização do trânsito é a permissão de estacionamento do lado oposto à Praça Getúlio Vargas e do lado direito da rua Barão de Piumhi, entre a rua Coronel José Gonçalves D’Amarante e a rua Pio XII – a segunda medida já é adotada aos sábados e, por causa da boa aceitação por parte da população, será adotada todos os dias. Com essas alterações, a Secretaria de Obras e Trânsito espera criar 30 novas vagas de estacionamento para automóveis e mais 30 para motocicletas.

Também será realizada uma reorganização das vagas de carga e descarga. Na Barão de Piumhi, serão duas vagas, uma para cada lado da via. Na Praça Getúlio Vargas, será feito um remanejamento do local de carga e descarga, liberando o espaço ao convívio das pessoas. “Vale lembrar que as vagas de carga e descarga são públicas, ou seja, não são exclusivas do estabelecimento onde estão localizadas. Além disso, o veículo deve ocupar a vaga somente pelo tempo indispensável à operação de carga e descarga, conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro. Isso garante a rotatividade do espaço, beneficiando o comércio e os clientes”, explica o superintendente de trânsito, Luciano Chagas.

“As sucessivas mudanças no trânsito ao longo do tempo tornaram a sinalização confusa e ineficiente. Por isso, elaboramos esse projeto, com o objetivo de organizar o trânsito em uma das principais artérias do Centro da cidade, com alto fluxo de travessia de pedestres e com importante entroncamento de fluxos veiculares e do transporte coletivo. Pedimos que a população compreenda os transtornos durante a realização das obras e que os pedestres e condutores observem e obedeçam a sinalização. Os transtornos passam, mas os benefícios serão permanentes”, ressalta Luciano.