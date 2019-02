Já dizia o sábio: “há coisas nesta vida que não nos levam a lugar algum. Evite-as”. Esse é o caso das várias faixas de pedestres pintadas na rua dos Universitários, no bairro Del Rei.

Ninguém sabe qual a utilidade das mesmas, já que ligam um lado da rua a um barranco, onde sequer foram construídas calçadas.

A “obra” virou motivo de risadas para empresários, funcionários e clientes que frequentam a rua que sedia várias empresas na cidade.

Enquanto as faixas, que ficam praticamente uma ao lado da outra, eram pintadas, houve quem tirasse a dúvida com o funcionário da empresa contratada para realizar a pavimentação da via se existia a possibilidade de serem construídas escadas que ligassem a via à Avenida Brasil. A informação é de que não há, mas que o mesmo estava apenas cumprindo com o previsto em contrato.

A obra de asfaltamento foi iniciada em setembro do ano passado e foi realizada pela Construtora Vega, vencedora do processo licitatório.