“A Administração Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, emite nota de esclarecimento sobre a ocorrência de um caso suspeito de meningococcemia. De acordo com a pasta, no dia 20 de fevereiro, às 13h57, uma jovem formiguense de 18 anos deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) por apresentar sintomas, como dor no corpo e vômito. Ao ser examinada pelo médico plantonista, foi solicitada a realização de exames laboratoriais, como hemograma e PCR quantitativo. Ela foi medicada, tratando os sintomas, e depois, por não apresentar mais nenhuma queixa, foi liberada para casa. A jovem recebeu orientação para retornar mais tarde à UPA para ver o resultado dos exames.

Em contato com a equipe da Saúde, a mãe relatou que a jovem dormiu sem queixa e, durante a madrugada, acordou com um barulho e encontrou a filha sem consciência. Antes das 6 horas desta sexta-feira, dia 21 de fevereiro, a jovem foi levada pelo Corpo de Bombeiros para a UPA, apresentando agitação e alteração no nível de consciência e na fala. Ela estava taquicardíaca e a pressão arterial dela estava inaudível. A equipe, prontamente, iniciou as intervenções de emergência. Em seguida, foi feito contato com o Samu e a médica Franciele conseguiu uma vaga em Campo Belo. Nesse tempo, também surgiu vaga na UTI da Santa Casa de Formiga e a jovem foi transferida às 11 horas.

No final da tarde, houve um agravamento no quadro clínico da paciente e ela veio a óbito. Mediante a situação, a equipe da Saúde já adotou medidas preventivas para monitorar qualquer anormalidade que ocorresse com os contatos íntimos domiciliares, que são pessoas que convivem no mesmo ambiente. Os contatos foram acolhidos e estão recebendo a quimioprofilaxia, conforme os protocolos do Ministério da Saúde. Eles estão sendo medicados com ciprofloxacin 500mg, dose única, e foram orientados a observar o surgimento de algum sintoma.

Mais exames serão feitos e encaminhados à Funed (Fundação Ezequiel Dias), em Belo Horizonte. A Secretaria de Saúde vem tranquilizar a população, pois ainda não há confirmação se o caso é de meningococcemia. Mesmo que for confirmado, não existe a possibilidade de uma epidemia porque, para haver o contágio, é preciso ter mais de 8 horas de contato com a pessoa doente.