A Secretaria de Obras e Trânsito está realizando a pintura das faixas de pedestres em alguns pontos da cidade. Nessa quarta-feira (11), os trabalhos estão ocorrendo na avenida Geraldo Almeida, no bairro Vargem Grande, nas proximidades do Centro de Educação Infantil Dalva Barbosa Pereira.

Porém, ao sinalizarem a área, os funcionários do Setor de Trânsito colocaram placas informando sobre o desvio apenas para motoristas que trafegavam no sentido Lagoa/ Centro, que deviam seguir pela mão contrária naquele ponto, deixando de sinalizar sobre o desvio para quem seguia no sentido contrário.

Por esse motivo, ao passar pela via que funcionava como desvio, uma Ford Pampa foi atingida frontalmente por uma moto que seguia sentido Centro/Lagoa, no momento em que o motociclista fazia uma ultrapassagem, manobra comum naquela área devido às pistas, de ambos os sentidos, serem duplas.

O motociclista se feriu e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), já o idoso que conduzia a Pampa estava inabilitado e foi encaminhado para a delegacia. A PM foi acionada e lavrou ocorrência sobre o fato