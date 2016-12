Durante a abordagem, foram apreendidos com o homem R$4.600, várias cópias de documentos de identidade, comprovante de residência e fotografias de possíveis vítimas do golpe.

Uma das vítimas relatou que já havia entregue R$1100 ao estelionatário e que o restante do dinheiro seria pago quando recebesse a ‘carteira’.

Com o indivíduo, foram apreendidos ainda uma caminhonete Toyota Hilux, de Belo Horizonte, cor prata, um telefone celular e almofada para carimbo que, segundo os investigadores, era uma forma utilizada para colher as digitais das vítimas, fazendo com que elas acreditassem que receberiam de fato uma CNH.

O suspeito foi autuado em flagrante delito por crime de estelionato e encaminhado para a Penitenciária Regional de Formiga, onde ficará à disposição da Justiça.