No início da noite desta quinta-feira (28), parte de uma árvore localizada ás margens do rio Mata Cavalo, despencou em razão de ventos que, apesar de não serem de grande intensidade, ainda assim, provocaram o incidente.

Por diversas vezes, no decorrer deste ano, o vereador Sidney Ferreira solicitou à administração municipal vistoria preventiva nas árvores existentes no município, uma vez que é notória a infestação de ervas de passarinho que, tomando conta da copa das árvores, acaba pesando e as desequilibrando.

Por ironia da sorte, o incidente registrado entre as ruas Paulo de Brito e Custódio José Soares, no bairro Quinzinho ocorreu a poucos metros da residência do citado vereador.

Ninguém se feriu.