Redação UN

Por volta das 17h15 desta terça-feira (5), após a publicação durante a manhã, de duas portarias – 01/2021 e 02/2021 – editadas com o objetivo de anular a eleição para a Mesa Diretora da Câmara e revogar o ato que deferiu o requerimento apresentado pelo vereador Cid Corrêa para alteração na chapa, teve início mais uma Reunião Especial, no intuito de realizar nova eleição para Mesa Diretora da Câmara de Formiga.

A reunião foi iniciada, porém compareceram apenas cinco vereadores, os mesmos que permaneceram em plenário na reunião de sexta-feira passada (1º), são eles: Cid Corrêa Mesquita, José Geraldo da Cunha (Cabo Cunha), Juarez Carvalho, Luciano Márcio de Oliveira (Luciano do Gás), Luiz Carlos Estevão (Tocão).

Não compareceram Flávio Couto, Flávio Martins, Francisco Pedro de Carvalho (Tião do Preto) Joice Alvarenga e Marcelo Fernandes.

Sem a maioria simples (50% mais 1), ou seja 6 vereadores, conforme prevê o Regimento Interno, não foi possível realizar o pleito.

Além disso, ao pedir a palavra, Cid Corrêa pediu a retirada da Chapa A das eleições da Mesa.

Luiz Carlos, Luciano e Juarez também fizeram uso da palavra e reiteraram seus compromissos e trabalhar em prol da população e apoiando a retirada da Chapa A para que os trabalhos na Casa e no Executivo não sejam mais prejudicados.

Cunha também se pronunciou, explicando que, ainda no ano passado foi o primeiro e único vereador a pedir voto para Joice Alvarenga que pretendia se candidatar à Mesa Legislativa. Disse que chegou a conversar com os demais vereadores pedindo votos para a vereadora que retirou sua candidatura por não encontrar apoio, mas não comunicou ao vereador que, ao ter ciência desta desistência se reuniu com um grupo de seis vereadores que deram as suas palavras e, juntos organizaram a Chapa A, encabeçada por Cid Corrêa diante da negativa dos demais de se apresentarem para o cargo.

A reunião foi encerrada por volta das 18h.

Com as portarias editadas por Juarez, que se mantém na presidência da Casa de forma provisória até a nova eleição, por ser o vereador com mais idade, a posse do prefeito Eugênio Vilela e da vice Adriana Prado perdem a legitimidade.

Porém, de acordo com informações apuradas pelo portal, o Executivo está trabalhando normalmente, sendo realizada, inclusive, a primeira reunião de secretariado nesta terça. A administração agora aguarda o desenrolar dos fatos no Legislativo e possíveis decisões do Judiciário às quais responderá na medida que se fizer necessário.