O Sindicato do Vestuário de Divinópolis (Sinvesd) tem enfrentado dificuldades na contratação de mão de obra para o setor. Segundo a diretoria do órgão, faltam principalmente, costureiras para trabalhar em praticamente todas as 300 empresas de facção no município que são veiculadas à entidade.

Uma pesquisa realizada no início do ano, em janeiro e fevereiro, junto às empresas associadas, apontou a necessidade de contratação em vários setores. As vagas estão descritas site do sindicato.

Com a pandemia a dificuldade do setor se agravou ainda mais. Faltam insumos para as produções e agora com o município na Onda Roxa do Minas Consciente, não há como promover treinamentos. A crise tem se agravado desde o ano passado e portanto, a expectativa é de conseguir mão de obra qualificada.

Setores em falta de mão de obra