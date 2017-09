Da Redação

A ação social realizada pela família de Dona Iraci Maria Corrêa para custear a cirurgia dela foi um grande sucesso. Eles conseguiram arrecadar os R$12.500 necessários por meio de uma rifa e doações.

Dona Iraci, que está com uma infecção no abdômen, precisa passar pelo procedimento de herniorrafia incisional com urgência e a família não tinha condições de arcar com o valor da cirurgia.

O sorteio da rifa ocorreu nesta terça-feira (5) pelo sistema de cumbuca na rádio Vida 103.7 FM. Foram sorteados oito prêmios de cama, mesa e banho.

A cirurgia será realizada na próxima segunda-feira (11) na Santa Casa de Caridade de Formiga. “Agradecemos a todos os anjos que nos ajudaram”, agradeceu a neta de Dona Iraci, Tatiane Alves.

Confira os premiados na rifa:

1° Débora – 001884

2° Varlei Rodrigues – 001454

3° Alisson – 001234

4° Dani – 001504

5° Marcelino – 001452

6° Noelza – 001457

7° Adriano – 001315

8° Aline Freire – 000053