Por Priscila Rocha

A família de dona Iraci Maria Correa, de 66 anos, moradora de Arcos, está vendendo uma rifa para custear uma cirurgia de emergência de herniorrafia incisional.

De acordo com a neta de Dona Iraci, Tatiane Alves, o custo da cirurgia é de R$12.500 e o Sistema Único de Saúde (SUS) não cobre. “Para que possamos conseguir a cirurgia pelo SUS tivemos que entrar na Justiça, mas no Ministério Público, o processo demora 30 dias para correr e não temos todo esse tempo”, explicou.

Há 45 anos dona Iraci fez uma cirurgia de apêndice que “estourou”. Ela ficou em coma por três meses e foi dada como morta. Dona Iraci se recuperou e apesar do abdômen dela ter ficado deformado, ela levou uma vida normal até dois anos atrás quando começou a sentir dores no local da cirurgia.

Segundo Tatiane, o organismo de Dona Iraci começou a expelir um corpo estranho que não foi identificado nos exames. “Há época diversos médicos em Belo Horizonte disseram que o organismo iria expelir naturalmente o objeto, que se parece com um cano, o que não aconteceu”.

Desde então Dona Iraci começou a sentir fortes dores no abdômen além de expelir pus pela cicatriz. Segundo a neta dela, o local onde o objeto está localizado começou a necrosar. “Se ela não fizer a cirurgia o mais rápido possível, os órgãos irão necrosar também”, informou.

O SUS não cobre este tipo de cirurgia que segundo a família custa R$16 mil. Para ajudar a família, que não tem condições financeiras de arcar com o procedimento, o médico de dona Iraci, Cláudio Almada, não irá cobrar pelo serviço, dessa forma a cirurgia sairá por R$12.500. “A cirurgia está marcada para o dia o dia 12 de setembro e temos até o dia 5 para pagar. Por isso solicitamos a quem poder nos ajudar, a contribuir com a ação entre amigos que estamos fazendo”, finalizou a neta de Dona Iraci.

A família está vendendo uma rifa no valor de R$5 e sortearão oito kits de cama e mesa. Quem mora em Arcos e poder colaborar com a família pode entrar em contato pelos telefones: (37) 3351-1261 / (37) 9 9934-6633. Já quem mora em Formiga, pode entrar em contato com o sobrinho de Dona Iraci, Pablo Neves pelo telefone (37) 9 9813-5916.

A família disponibilizou também uma conta bancária para receber doações:

Banco Caixa Econômica Federal

Iraci Maria Correa

Ag: 1696

Dig: 013

Conta Poupança: 00035222-5

O sorteio da rifa ocorrerá no dia 5 de setembro pelo sistema de cumbuca na rádio Vida 103.7 FM. Serão sorteados:

1° Prêmio: 1 kit tapete de crochê

2° Prêmio: 1 kit banheiro de crochê

3° Prêmio: 1 kit toalha bordado (1 banho e 1 rosto)

4° Prêmio: 1 edredom casal

5° Prêmio: 1 edredom casal

6° Prêmio: 1 edredom casal

7° Prêmio: 1 colcha casal

8° Prêmio: 1 cortina de cozinha