Priscila Rocha

A família de Roberto Lindico Rodrigues sorteou no sábado (26), a rifa feita para arrecadar fundos para adquirir uma prótese de perna.

O sorteio foi realizado na casa da família, no bairro Sagrado Coração de Jesus, e o prêmio foi uma bicicleta nova. A vencedora da rifa, Inês de Melo, moradora do bairro Rosa Mística, em um belo ato devolveu o prêmio à família.

Roberto de 57 anos sofre de diabetes e, devido a um problema no pé, precisou amputar a perna no início deste ano. De acordo com Eder Rodrigues, filho de Roberto, ele foi liberado para usar a prótese, mas a família não tinha condições para comprá-la. O valor da prótese é de R$6.400, dessa forma a família fez a rifa no valor de R$10 para arrecadar a quantia.

Segundo a esposa de Roberto, Joana Silva Rodrigues a família arrecadou R$3.600. “Agora iremos juntar nossas economias e parcelar o restante do valor”.

A família de Roberto agradece a todos que ajudaram na causa. “Agradecemos de coração a todos que nos ajudaram. Esse valor arrecadado significa muito para nós”, disse Joana.