O formiguense Jerônimo Ferreira de Carvalho, de 69 anos, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Caridade de Formiga.

Durante o tratamento dele, foi necessária a realização de transfusões de sangue. Agora, a família procura por doadores voluntários para que o sangue seja reposto no banco da unidade de Saúde que tem permanecido com os estoques baixos há meses. As informações são da rádio 93 Play.

Para se voluntariar, basta entrar em contato com Marli, esposa do Jerônimo, pelo telefone (37) 9 999813845.

Ainda de acordo com a 93 Play, o paciente está internado na UTI desde 29 de março após contrair o novo coronavírus e ter o quadro de saúde agravado.