A família de um gerente bancário de Pimenta foi feita refém na quarta-feira (17).

Segundo informações da Polícia Militar,as vítimas estavam em casa e foram rendidas por três indivíduos armados. Elas foram amarradas e ameaçadas de morte.

Os suspeitos queriam saber o paradeiro do filho das vítimas, que é gerente de uma agência bancária no município.

Ainda de acordo com a PM, ao perceberem que haviam sido descobertos, os indivíduos fugiram em um VW Gol G3, de cor prata, com placa de Sete Lagoas, sentido à rodovia MG-050.

Testemunhas informaram que um dos suspeitos era magro e alto com uma tatuagem de cruz no pescoço, com idade aparente de 18 anos, o outro era moreno, baixo, aparentava ter cerca de 30 anos e um terceiro envolvido também era moreno e aparentava ter cerca de 30 anos.

A Polícia Militar de Pimenta segue em rastreamento na tentativa de localizar os suspeitos.