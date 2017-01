Da Redação

A mãe de um menor infrator e os familiares dele, quatro homens com idades de 26, 41 e 44 anos foram detidos, na noite dessa terça-feira (10) por interferirem na apreensão do adolescente de 16 anos.

Segundo o Reds: 2017-000751938-001, os militares se deslocaram até a residência do menor, na rua Maria Cassiano. Ao notar a presença dos militares, o jovem, que já é conhecido no meio policial pelo envolvimento com o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, tentou fugir.

O adolescente estava armado e tentou fugir pulando nas lajes das residências vizinhas, mas foi alcançado pelos militares e apreendido.

Os familiares interferiram na ocorrência, eles cercaram dois policiais na garagem da residência e os agrediram com socos e empurrões, sendo necessário o uso de arma com munições de elastômetro ( balas de borracha). A mãe do menor e mais dois familiares foram atingidos.

Na residência, foram apreendidas 19 munições de calibre 36, um blister com 10 munições novas, calibre 32, e mais quatro munições mais velhas também de calibre 32 soltas, três facas e um boné.

A arma de fogo que estava com o menor não foi localizada. Uma motocicleta que estava com o número do chassi raspado, sinais de identificação adulterados e sem as placas de identificação, também foi apreendida.

A mulher e os dois homens foram encaminhados para o hospital e, posteriormente, para a delegacia junto com os demais detidos e os materiais apreendidos.