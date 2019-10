Uma família foi vítima de assalto na noite de quinta-feira (3), na comunidade de Marmelada, zona rural de Formiga.

De acordo com a Polícia Militar, dois jovens foram presos e um menor apreendido na tarde dessa sexta-feira (4).Um quarto envolvido ainda não foi localizado.

Segundo a ocorrência divulgada pela PM, os quatro suspeitos invadiram uma residência em Marmelada. Eles estavam com os rostos cobertos, um deles de posse de uma arma de fogo e outro portando um facão. Eles exigiram dinheiro e ameaçaram matar as vítimas que estavam no local.



Na casa estavam um casal de idosos (a mulher de 62 e o homem de 73 anos), duas adolescentes de 15 e 17 anos e uma mulher de 37 anos.

As vítimas foram amarradas com lacres e um dos indivíduos esquentou a lâmina do facão nas brasas de um fogão e o esfregou no braço da adolescente de 15 anos, exigindo que entregassem o dinheiro.

Do local, os indivíduos levaram R$1.900 e dois telefones celulares. Em seguida, levaram a vítima de 15 anos até um comércio situado em frente à residência e lá subtraíram três garrafas de bebidas e algumas bolachas.



Um dos suspeitos ainda disse à vítima que não a beijaria pois, assim, ela o reconheceria. Após os fatos, eles fugiram.

No dia seguinte, as vítimas que tiveram ferimentos nos pulsos, além das queimaduras no braço da menor, conseguiram se soltar, procuraram ajuda e receberam atendimento médico.

Já na madrugada dessa sexta-feira, os mesmos indivíduos tentaram invadir uma residência localizada ao lado de um bar situado próximo ao distrito de Pontevila.

No local, estavam um homem de 44 anos, a esposa de 35 e o filho de 14 anos.

Ao perceber que os suspeitos iriam invadir a residência, as vítimas colocaram uma estante segurando a porta, evitando que invadissem o local.



Nesse momento, um dos envolvidos efetuou um disparo que atravessou o vidro da porta e atingiu um sofá. Os indivíduos foram até o bar e reviraram todo o local, mas não levaram nada, pois segundo a vítima não havia nada de valor no estabelecimento. Nesta ocorrência, ninguém se feriu.

Policiais militares conseguiram identificar os envolvidos. Desta forma, guarnições compareceram ao bairro Novo Horizonte, mais precisamente à residência do adolescente de 16 anos, com registros de crimes de portes ilegais de arma de fogo, tráfico de drogas, receptação e uso/consumo de drogas, e ao interrogá-lo, confessou ter participado dos crimes.



Com o menor, a PM apreendeu R$200, provenientes do roubo, um telefone celular de uma das vítimas, que estava escondido embaixo do colchão dele, e uma espingarda calibre 36, com um cartucho deflagrado, utilizada durante os assaltos.



A Polícia Militar também identificou mais dois suspeitos da cidade de Córrego Fundo, que também participaram dos crimes.

Um de 19 anos, com registros de homicídio, tráfico de drogas, dano, ameaça, desobediência, lesão corporal e adulterações de sinal identificador de veículo, foi preso na cidade de Córrego Fundo.

Os policiais tomaram conhecimento que o veículo utilizado para a prática do crime estaria escondido na residência de um jovem de 22 anos. Ele tem passagens por violência doméstica, ameaças e uso/consumo de drogas. O veículo, VW Parati de cor preta, foi localizado e apreendido.



O suspeito foi localizado em uma fazenda na zona rural de Pimenta. Com ele, a PM apreendeu R$47, e uma bucha de maconha.

Os jovens e o menor foram presos/apreendido juntamente com os materiais apreendidos e encaminhados à delegacia.

O quarto envolvido, tem 21 anos, tem passagens por tráficos de drogas, roubos, receptação, furtos, usos/consumo de drogas, desacato, dano, embriaguez ao volante e direção perigosa. Ele ainda não foi localizado.

