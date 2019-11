Redação Últimas Notícias



A busca pelo adolescente Emerson Henrique Bernardes Santos, de 15 anos, que desapareceu nessa quarta-feira (27) chegou ao fim. O jovem foi encontrado pela família e passa bem.

De acordo com a tia de Emerson, Dayana Bernardes, ele foi localizado em uma mata próxima ao bairro Tino Pereira onde ele reside, no início da noite . Na tarde desta quinta-feira (28) durante buscas pelo bairro a família havia encontrado a mochila do jovem próximo à caixa d’água do bairro. “O pai dele e um grupo de pessoas se embrenhou pela mata e encontraram o Emerson escondido no mato”.

O jovem estava fraco devido o longo período sem se alimentar , mas passa bem. Conforme Dayana ele está desorientado e não conseguiu explicar o que aconteceu. “Acreditamos que ele tenha sofrido um surto, com estresse de final de semestre na escola. Mas iremos saber o que aconteceu mesmo quando meu sobrinho se acalmar e conseguir falar sobre o assunto”, disse Dayana que agradeceu a todos pela ajuda. “Em nome de toda a família agradeço a todos que compartilharam nas redes sociais as informações do desaparecimento e principalmente a todos que nos ajudaram na procura dele”.