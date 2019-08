Um capotamento foi registrado na manhã desta sexta-feira (16), na BR-354 entre Campo Belo e Cana Verde, envolvendo um Fiat/Argo, que saiu da pista e capotou às margens da rodovia.

De acordo com o portal Campo Belo, a família seguia de Três Corações para Arcos, onde participaria de um casamento, porém, em uma curva, o condutor perdeu o controle da direção do veículo.

Alguns amigos, que também compareceriam à cerimônia de casamento, avistaram as vítimas às margens da rodovia e prestaram socorro.

O Samu foi acionado e, no local, a equipe de Campo Belo encontrou quatro vítimas. Uma mulher de 55 anos estava consciente, com um corte na cabeça e outras três estavam conscientes e com escoriações.

A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada e compareceu ao local, onde realizou o registro da ocorrência.