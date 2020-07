Familiares de Felipe Tadeu Benedito, de 30 anos, estão esperançosos de que o corpo dele ainda seja encontrado, mesmo depois de o pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Piumhi ter dado as buscas por encerradas. Ele foi vítima de afogamento no dia 27 de junho, no Lago de Furnas.

De acordo com várias testemunhas que estavam na mesma lancha que Felipe, ele teria pulado da embarcação, que estava em movimento, e, desde então, não mais foi visto. O fato ocorreu pouco antes das 20h, nas imediações da ponte do Rio Turvo, no município de Capitólio.

Um dos irmãos da vítima, José Rodrigo Benedito, de 36 anos, afirma que a família e os amigos querem ter certeza de que Felipe morreu mesmo e, caso isso se confirme, que o corpo seja localizado para que eles possam dar um adeus digno.

As declarações das testemunhas – de que a vítima se jogou na água – não convencem José Rodrigo.