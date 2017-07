Alberto Lindico Rodrigues sofre de diabetes e, devido a um problema no pé, precisou amputar a perna no início deste ano. “Ele já foi liberado para usar a prótese, mas não temos condições de comprar, pois ela é muito cara”, informou o filho dele, o fotógrafo Eder Rodrigues.

De acordo com a esposa de Alberto, Joana Silva Rodrigues, a prótese custa cerca de R$8 mil. “Estamos vendendo uma rifa no valor de R$10 e sortearemos uma bicicleta nova, no dia 26 de agosto”, explicou.

Os interessados em ajudar a família podem entrar em contato com Joana pelo telefone (37) 99957-2792.