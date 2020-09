Da Redação

Familiares de presidiários vindos da região metropolitana de Belo Horizonte, que estão cumprindo pena na Penitenciária de Formiga, após dois meses, voltaram a se manifestar em frente à unidade prisional nesta quinta-feira (10).

A realização de mais um protesto pacífico, coordenado pela Associação de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade, ocorreu após a divulgação de uma uma carta deixada durante um crime de incêndio a ônibus registrado em Betim, no final de semana.

É o segundo crime registrado em menos de sete dias na mesma cidade, com as mesmas características. Em ambos os casos, as cartas deixadas teciam críticas ao sistema prisional do Estado. Na carta deixada com o motorista do ônibus vandalizado no sábado (5), são feitas ameaças contra o município de Formiga e denunciado crime de tortura contra os presos.