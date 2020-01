Familiares e amigos de Janaína Figueiredo, morta pelo marido a facadas no dia 22 de dezembro de 2019, fizeram uma caminhada no Centro de Divinópolis, neste sábado (11), para cobrar justiça pelo crime.

A jovem de 23 anos foi morta, a princípio, pela negativa dela em ter relações sexuais com o marido de 24 anos. Após ter cometido o crime, o autor tentou se matar, mas foi socorrido com vida para o hospital. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.



O irmão da vítima, Wellington Figueiredo, conta que conviver com a dor e a saudade deixada por Janaína tem sido difícil para toda a família.



“O crime de feminicídio está muito grande no país, tinha dois anos que Divinópolis não tinha esse crime. Não quero que aconteça com outras famílias o que aconteceu com a nossa, essa dor é demais e toda vez que eu lembro, ela aumenta ainda mais”, contou Wellington.



A caminhada percorreu as principais ruas da cidade. Cartazes e faixas com fotos da jovem foram mostradas pela família durante o trajeto.



O crime

Conforme a Polícia Civil, o irmão da vítima contou ter recebido uma mensagem do cunhado falando que teria matado a esposa porque ela se recusou a ter relação sexual com ele.

De acordo com a Polícia Militar, a jovem já estava morta quando os militares chegaram na casa do casal no Bairro Fábio Notini. O autor foi encontrado com vários cortes pelo corpo e deitado no chão ao lado da vítima.



Investigação

O celular do jovem foi periciado em Divinópolis. Conforme o delegado da Civil, Marco Antônio Noronha, o caso foi o único de feminicídio registrado na cidade em 2019.

O delegado disse que as investigações sobre a motivação do crime, a princípio, partem da recusa da vítima em ter relações sexuais com o autor. Apesar disso, a polícia não descarta outras hipóteses.



“Surgiu a informação de que ele teria praticado tal ato ao se desentender com a companheira por uma questão de relação sexual. Os celulares foram apreendidos para a realização da perícia e essas supostas mensagens estariam nestes telefones. Vamos investigar”, concluiu o delegado.



