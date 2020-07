Da Redação

Na manhã desta quinta-feira (9), mulheres e mães de detentos transferidos da Penitenciária de Segurança Máxima Nelson Hungria para a unidade de Formiga realizaram uma manifestação pedindo o retorno dos presos para a região metropolitana e protestando contra o atendimento recebido pelos detentos, familiares e advogados na Penitenciária local.

O ato ocorreu em frente à Penitenciária de Formiga. Munidas de cartazes, faixas e apitos, as manifestantes protestaram e pediram visibilidade à causa por elas apresentada, dizendo que, assim como manifestado pela população e por políticos locais, elas também não desejam que seus familiares continuem a cumprir pena longe de onde moram, o que desrespeita a lei de execução penal.

De acordo com as líderes de duas associações presentes os familiares não foram avisados sobre as transferências, iniciadas no dia 16 de abril. Muitos souberam que os detentos haviam sido transferidos para Formiga devido à publicação no Diário Oficial do Estado, porém, alguns dos que chegaram na Penitenciária do município em abril tiveram seus nomes na lista de transferência publicados na segunda-feira desta semana (7).